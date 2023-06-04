Черчесов получил награду лучшему российскому тренеру сезона за рубежом

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов получил награду лучшему российскому тренеру, работающему за рубежом по итогам сезона-2022/23.

Специалисту вручили награду на премии РПЛ, посвященной завершению сезона.

В сезоне-2022/23 Черчесов выиграл чемпионат Венгрии и довел свою команду до 1/8 финала Лиги Европы.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.