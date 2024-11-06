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Дуглас Сантос перестал считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА

Алина Савинова
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Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» сообщил, что получил разъяснения от ФИФА по легионерскому статусу бразильца Дугласа Сантоса.

«ФИФА рассмотрела заявление клуба и приняла положительное решение о смене футбольного гражданства игрока. Сине-бело-голубые получили соответствующее разъяснение, а также официальное уведомление от РФС — с этот момента Дуглас Сантос не считается легионером», — говорится в заявлении питерцев.

В октябре президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство 30-летнему Сантосу.

Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего он провел 200 матчей за сине-бело-голубых, отметившись 7 голами и 33 результативными передачами.

Источник: https://t.me/fczenit/22596
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
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 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
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 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
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10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
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