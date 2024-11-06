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6 ноября, 23:57

Источник: Дуарте может перейти из «Спартака» в чемпионат Бразилии

Алина Савинова
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Алексис Дуарте.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может переехать в чемпионат Бразилии, сообщает Versus.

По информации источника, за 24-летним футболистом следит ряд команд бразильской серии А. Отмечается, что трансфер может быть осуществлен уже этой зимой.

Дуарте выступает за «Спартак» с 2023 года. Всего парагвайский футболист провел за красно-белых 47 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027-го.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются две команды ла лиги из середины таблицы.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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