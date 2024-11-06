Барбоза считает, что Неймар мог бы играть за «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился с «СЭ» мнением, может ли бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар перейти в российский клуб.

«Это очень дорого. Но чисто теоретически он мог бы играть в «Зените». Понимаете, Неймар любит играть там, где комфортные условия, где много его друзей. В «Зените» как раз много бразильцев? Да, конечно. Но это не те игроки, с которыми он играл постоянно. Да, это хорошие игроки. Но есть разный уровень отношений. Он, конечно, предпочтет Суареса и Месси, с которыми долго играл и дружил», — сказал Барбоза «СЭ».

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом. Всего на его счету семь игр за саудовскую команду, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт Неймара с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее канал Action Ma3 Waleed, обладающий правами на трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии, сообщил, что «Аль-Хиляль» рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим Неймаром.

(Дарик Агаларов)