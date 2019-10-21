Дуглас Сантос нарядился в костюм льва и чеканил мяч на улицах Санкт-Петербурга

«Зенит» принял участие в благотворительной акции для сбора средств на лечение больных детей. Команду из Санкт-Петербурга представлял защитник Дуглас Сантос, который нарядился в костюм льва и чеканил мяч на улицах города.

Дуглас Сантос выполнил обещание, данное в рамках проекта «Зенита» и «Русфонда» #ДавайДавай pic.twitter.com/sJvaHV54zT — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 21, 2019

До этого многие игроки клуба принимали участие в различных акциях. Первым был нападающий Халк — в 2015 году он станцевал и спел на Невском проспекте. Полузащитник Данни поработал парикмахером, вратарь Юрий Лодыгин провел для детей экскурсию в Государственном Эрмитаже, нападающий Артем Дзюба отработал смену кондуктором в трамвае, защитник Доменико Кришито вышел на арену цирка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр