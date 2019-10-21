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Дуглас Сантос нарядился в костюм льва и чеканил мяч на улицах Санкт-Петербурга

16:03
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«Зенит» принял участие в благотворительной акции для сбора средств на лечение больных детей. Команду из Санкт-Петербурга представлял защитник Дуглас Сантос, который нарядился в костюм льва и чеканил мяч на улицах города.

До этого многие игроки клуба принимали участие в различных акциях. Первым был нападающий Халк — в 2015 году он станцевал и спел на Невском проспекте. Полузащитник Данни поработал парикмахером, вратарь Юрий Лодыгин провел для детей экскурсию в Государственном Эрмитаже, нападающий Артем Дзюба отработал смену кондуктором в трамвае, защитник Доменико Кришито вышел на арену цирка.

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