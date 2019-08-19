Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА
«Спартак» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата России обыграл ЦСКА (2:1).
В составе красно-белых дубль оформил Самюэль Жиго, у красно-синих отличился Мариу Фернандес (после небольшого рикошета от Жиго).
Через некоторое время после гола гостей встреча была остановлена примерно на 5 минут из-за сильного задымления — фанаты армейцев начали активно жечь файеры.
В первом тайме отличный сейв удался вратарю «Спартака» Александру Максименко, после первого пропущенного мяча дважды свою команду спас капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.
«Спартак» (11 очков) поднялся с восьмого на четвертое место, ЦСКА (10) опустился с пятой на шестую позиции.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 2:1 (0:0)
Голы: Жиго, 59 (1:0). Мариу Фернандес, 68 (1:1). Жиго, 79 (2:1).
«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, З.Бакаев (Мельгарехо, 88), Гулиев, Зобнин, Шюррле, Тил, Ларссон (Мирзов, 73).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Кучаев, Ефремов (Нисимура, 22. Бийол, 87), Чалов.
Предупреждения: Ларссон, 36. Магнуссон, 71. Набабкин, 90+5.
Судьи: Карасев. Аверьянов, Шаламберидзе (все — Москва).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).
19 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 44434 зрителя.
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