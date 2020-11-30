Дроздов оценил успешное выступление «Химок»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Юрий Дроздов высказал мнение, что за счет игровой дисциплины и самоотдачи «Химки» могут справиться с кем угодно. После назначения на пост главного тренера Игоря Черевченко подмосковная команда покинула зону вылета.

— Андрей Талалаев победу «Химок» над «Краснодаром» прокомментировал так: «На данный момент по качеству игры подмосковная команда — одна из сильнейших в РПЛ». Согласны?

— В «Химках» нет звезд, но команда очень организованная, сплоченная. За счет игровой дисциплины, характера и самоотдачи может справиться с кем угодно. Матч против «Краснодара» это показал. После гола Конате ребята не ушли в глухую оборону, а продолжали действовать агрессивно, прессинговали до самого конца. Уверен, с такой игрой борьба за выживание «Химкам» точно не грозит. (Александр Кружков)

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