Дркушич заявил, что словенские футболисты сильнее российских

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич сравнил российских и словенских футболистов. Он считает, что словенцы сильнее россиян.

— Словенские футболисты сильнее российских?

— Фух... Думаю, да. Я играю за Словению, думаю, что да.

— Российские футболисты есть в Европе. Например, у Головина хороший сезон.

— Ну, я не смотрел, как он играет. Но здесь в России мне очень понравился Пиняев, Тюкавин, Чалов, Дивеев. Есть много хороших футболистов.

— А в «Сочи» кто из российских футболистов тебе нравится?

— Макарчук, — цитирует Дркушича «РБ Спорт».