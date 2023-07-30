Чанов: «Карпин — молодец, «Ростов» нужно опасаться»

Бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру «Ростова» в матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Ну я хочу сказать, что в матче против «Зенита» у «Ростова» были дозаявлены иностранные игроки. Перед этим, я согласен, был сумасшедший матч, сыграли здорово. Сейчас появились легионеры и нужно опасаться «Ростов». Сейчас вопросов нет, думаю, что Российский футбольный союз плохого тренера бы в сборную не назначил. Как и положено, Карпин работает, он — молодец!» — приводит Vprognoze слова Чанова.

В 3-м туре чемпионата России-2023/24 «Ростов» сыграет против «Крыльев Советов» на выезде. Матч состоится 5 августа и начнется в 15.00 (мск).