Дриусси радуется победе над «Спартаком»

Нападающим «Зенит» Себастьян Дриусси опубликовал фотографию в своем Twitter после победы над «Спартаком» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Зенит» (42 очка) лидирует в чемпионате России, отрыв от «Локомотива» — 8 очков. «Спартак» (22 очка) занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр