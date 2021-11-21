Леонид Слуцкий: «Рубин» не попал в игру в начале"

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

— Не попали в игру в начале. Не контролировали зону подбора, Зуеву было тяжело играть после долгой паузы. Заслуженно пропустили, хорошо, что быстро отыгрались. В равных составах искали свои шансы в контратаках.

— Что было не так с бутсами у Дрейера? Помогло ему забить?

— Да, эти забивают раз в год, а те — больше.

— Игроки «Сочи» нанесли 31 удар, а «Рубин» — только 6. Как оцените такое преимущество хозяев?

— Преимущество действительно большое, но эти удары были нанесены после стандартов в борьбе или с дальних дистанций. Если честно, не сказал бы, что у «Сочи» было много голевых моментов, — сказал Слуцкий.

В составе победителей отличились Оливер Абильдгор и Андерс Дрейер.