«Сочи» подписал контракт с Дюпиным

Как и сообщал «СЭ», вратарь Юрий Дюпин подписал контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на один сезон.

В сезоне-2024/25 Дюпин выступал за «Краснодар» и провел 5 матчей, пропустив 10 мячей и один раз сыграв на ноль. Вместе с краснодарцами вратарь стал чемпионом России.