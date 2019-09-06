«Домой». Реакция адвоката Кокорина на освобождение футболиста по УДО

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова в своем Instagram опубликовала картинку с футбольным газоном, мячом и надписью «Домой».

Сегодня принято решение об условно-досрочном освобождении Кокорина и Павла Мамаева.

Сегодня в ИК-4, где отбывают срок осужденные, прошло выездное заседание Алексеевского районного суда. Ранее на футболистов были составлены положительные характеристики от ФСИН и руководства колонии.

Выйти на свободу игроки должны через 10 дней после вступления решения в силу. По словам их адвоката Юрия Падалко, освобождены они будут 17 сентября.