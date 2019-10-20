Доменико Тедеско: «Жиго все любят, поэтому его выбрали капитаном»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему на матч 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) капитаном был выбран защитник Самюэль Жиго.

— У нас очень много игроков, которые могут носить капитанскую повязку, — цитируют Тедеско «РИА Новости». — Много опытных ребят, которые являются лидерами. Выбрать одного человека непросто, перед игрой мы говорили с Самюэлем. Потому что лучше, когда капитаном является центральный защитник. Жиго в команде все любят, поэтому выбрали его на этот матч. Тем более Георгий Джикия и Роман Зобнин не смогли принять участия в игре.

Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

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