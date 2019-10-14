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Доменико Тедеско: «Задача до зимней паузы — набирать очки в каждом матче»

18:31
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Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной своему назначению, сказал, что пока рано говорить о том, сколько времени ему нужно для постановки игры.

— Ваш предшественник говорил, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить команде свой футбол. Сколько времени нужно вам?

— Мы сейчас будем до середины декабря cтараться набирать очки в каждом матче, пока рано говорить о большем. Будем пытаться передать игрокам уверенность в своих силах, чтобы они пришли в себя. А потом, после зимней паузы, уже посмотрим, пока же нужно просто взбодрить команду.

— Сегодня вы провели первую тренировку. Успели понять сильные и слабые стороны игроков, понять, над чем нужно работать?

— Некорректно пока что-то говорить после одной тренировки, тем более что много травм. Буду смотреть по ситуации, изучать какие-то психологические моменты. Но пока сложно что-то говорить. (Дмитрий Гирин)

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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