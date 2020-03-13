Доменико Тедеско: «У нас пока нет плана Б на тот случай, если из-за коронавируса остановят чемпионат»
09:55
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — о самой громкой теме последних дней.
-Трудно абстрагироваться от всех этих новостей. О коронавирусе пишут во всех газетах. Но я все-таки — не врач, я тренер. Поэтому верю экспертам, верю нашим докторам. Полагаюсь на их компетентное мнение, — заявил Тедеско.
-Есть ли у вас план Б на тот случай, если чемпионат остановят? Как будет готовиться «Спартак»?
-Нет. Такого плана пока нет. Будем решать проблемы по мере их поступления. Посмотрим, что нас ждет дальше. (Дмитрий Зеленов)
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
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