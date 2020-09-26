Доменико Тедеско: «С такими соперниками нужно уметь терпеть»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ поделился впечатлениями от игры.

— В матчах с такими соперниками нужно уметь терпеть, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». Они играют очень глубоко. «Тамбов», как правило, обороняется еще глубже, но сегодня они поднимались, прессинговали. Нужно было искать пространства между линиями. У нас были потери в центре поля.

Во втором тайме нам повезло, что «Тамбов» не сделал счет 1:0. Мы продолжали играть в свою игру. Сыграли свою роль замены — все усилили игру.