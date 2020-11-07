Доменико Тедеско — о матче с «Уралом»: «Не мне судить, был ли фол против Ларссона»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).
«Мы плохо провели прошлый матч, и сегодня важно было показать реакцию на то поражение. Против «Ростова» не хватало агрессии и характера, но в этот раз они вернулись, — приводит слова Тедеско сайт «Спартака». — В первом тайме хозяева были чуть активнее, но в целом мы нормально выглядели до перерыва и вели в счете. Во второй половине мы стали играть намного лучше, больше владели мячом, однако пропустили. Странно, но в футболе так бывает.
Ключевым моментом стал второй гол в наши ворота. Не мне судить, был ли фол против Ларссона в том эпизоде, но хочу сказать, что в схожих отборах со стороны наших игроков судья неизменно свистел и останавливал игру.
Наши конкуренты тратят силы в еврокубках, а мы этим не пользуемся? Мы бы тоже хотели там выступать. Да, это требует дополнительной энергии. Но порой успешный матч на международной арене, наоборот, добавляет тебе эмоций и помогает в следующем туре домашней лиги.
Сегодня мы должны были побеждать. Обидно, что не выиграли. Но нужно принять этот результат. Увозим из Екатеринбурга ничью».
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-11-07-domeniko_tedesko_dolzhny_byli_pobezhdat_no_nuzhno_prinyat_etot_rezultat/