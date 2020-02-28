Доменико Тедеско: «Мне нравится играть дерби»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо» рассказал о своих ощущениях от предстоящего матча.

— Мы довольно внимательно следили за «Динамо» по ходу зимней паузы, смотрели их контрольные матчи, — сказал Тедеско. — Да, они неплохо сыграли в конце осенней части, одержали несколько побед. Следили за ними, «Динамо» пробовало несколько схем — 4-4-2, 4-2-3-1, с пятью игроками сзади. У них мощные центральные защитники, Максимилиан Филипп, которого я знаю по бундеслиге, Комличенко.

— Ощущаете, что ближайший матч — особенный для болельщиков?

— Знаю, что это дерби. Мы это чувствуем. Когда мы встречаем обычных людей, они нас просят его выиграть. Мне нравится дерби, это всегда больше, чем обычная игра.

Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» пройдет в субботу 29 февраля, начало в 16.30. (Дмитрий Гирин)