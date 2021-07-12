Домашние матчи «Ростова» в новом сезоне РПЛ пройдут при 50-процентной заполняемости стадиона
15:50
В связи с изменениями в постановлении областного правительства домашние матчи «Ростова» будут проходить при 50-процентной заполняемости стадиона, информирует официальный сайт клуба.
Сообщается, что наличие ПЦР-тестов не потребуется, но при этом, болельщики должны использовать средства индивидуальной защиты.
Матчи женской и молодежной команды, а также команд, которые выступают в ЮФЛ, будут проходить без зрителей.
Свой первый домашний матч «Ростов» в новом сезоне РПЛ проведет 23 июля. Соперником желто-синих станет московское «Динамо».
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