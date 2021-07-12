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Домашние матчи «Ростова» в новом сезоне РПЛ пройдут при 50-процентной заполняемости стадиона

15:50
«Ростов Арена». Фото ФК «Ростов»
«Ростов Арена». Фото ФК «Ростов»
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В связи с изменениями в постановлении областного правительства домашние матчи «Ростова» будут проходить при 50-процентной заполняемости стадиона, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что наличие ПЦР-тестов не потребуется, но при этом, болельщики должны использовать средства индивидуальной защиты.

Матчи женской и молодежной команды, а также команд, которые выступают в ЮФЛ, будут проходить без зрителей.

Свой первый домашний матч «Ростов» в новом сезоне РПЛ проведет 23 июля. Соперником желто-синих станет московское «Динамо».

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1382

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