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«Дома не стоит играть на удержание». Гончаренко — о победе над «Тамбовом»

20:14
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) заявил, что его команда временами упускала инициативу.

— С «Химками» почти всю игру мы контролировали, а здесь моментами уходила инициатива, — сказал Гончаренко. — Неожиданный гол пропустили — ничего не предвещало. Выключились из игры, упал ее уровень. Но нашли силы, чтобы переломить ситуацию на поле. Хотелось, чтобы мы лучше контролировали игру. В домашнем матче не стоит играть на удержание. Сейчас все игры тяжелые — много непредсказуемости. Важно набирать по три очка. (Наталья Юрина)

ЦСКА — Тамбов

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