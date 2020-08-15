Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) заявил, что его команда временами упускала инициативу.

— С «Химками» почти всю игру мы контролировали, а здесь моментами уходила инициатива, — сказал Гончаренко. — Неожиданный гол пропустили — ничего не предвещало. Выключились из игры, упал ее уровень. Но нашли силы, чтобы переломить ситуацию на поле. Хотелось, чтобы мы лучше контролировали игру. В домашнем матче не стоит играть на удержание. Сейчас все игры тяжелые — много непредсказуемости. Важно набирать по три очка. (Наталья Юрина)