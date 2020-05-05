«До сих пор мурашки по коже!» Геркус вспомнил о золотом матче «Локомотива» против «Зенита»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус вспомнил у себя в Instagram о матче 29-го тура чемпионата России-2017/18, в котором железнодорожники победили «Зенит» (1:0) и обеспечили себе чемпионство.

Геркус выложил у себя в Instagram видео золотого гола, который забил форвард «Локомотива» Эдер, и вспомнил, какие эмоции испытал в тот момент.

— Два года назад на 87-й минуте, когда все уже извелись и издергались, наши как побежали, Джефф Фарфан отдал направо на Влада Игнатьева, а Влад как прострелил! И наш золотой мальчик, наш Эдер как замкнул и вот! До сих пор мурашки по коже! Такое началось! — написал Геркус.