Соболев: «С москвичами я не общаюсь. В следующий раз поговорю с прессой»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев пообещал пообщаться с прессой после следующей игры команды.

27 октября «Зенит» сыграл вниью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ. Соболев вышел на поле на 71-й минуте, заменив Клаудиньо.

«В следующий раз пообщаюсь, на следующей игре. Но с москвичами я не общаюсь», — сказал Соболев.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» 2 ноября.