Рианчо считает, что на российские стадионы должны вернуть пиво

Экс-тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал возможное возвращение пива на российские стадионы.

«Стоит ли возвращать пиво на российские стадионы? Пусть на аренах продают безалкогольное пиво!» — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.