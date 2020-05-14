Дмитрий Тарасов: «Ушел из «Локомотива» с осадком, но не на клуб и тренера, а на гендиректора Кикнадзе»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, выступавший за «Локомотив» до лета 2019 года, рассказал о том, как ушел из столичной команды. В матче последнего тура чемпионата России-2018/19 против «Уфы» (1:0) Тарасов заработал повреждение ахилла, после чего покинул железнодорожников на правах свободного агента.

— Не могу сказать, что ушел из «Локомотива» со скандалом, скорее, с осадком. Не на клуб и не на тренера. На генерального директора, Кикнадзе. Мы с ним поговорили, никто не знал, что мне тогда нужна была операция. Думали, что травма, что надо ее лечить. Сказал: «Можно я на сборы с командой не поеду, у меня кончается контракт. Мне надо восстановиться и найти новый клуб». Он ответил: «Да, по рукам». Сделал в Москве для себя еще один снимок, у меня есть хорошая знакомая, которая делает УЗИ. Мне сначала говорили, что у меня надрыв икроножной мышцы — это месяц-полтора на восстановление. А тут, после этого снимка выяснилось — надрыв ахилла, нужна операция. Полетел в Италию, ничего не говорил, проверяют — нужна операция, нужно зашивать ахилл. Я позвонил клубному доктору, объяснил ситуацию, мне приходит ответ: «Мы считаем, что операция не нужна». Доктора всегда придерживаются такой позиции — если можно не оперировать, то они не будут. Тем не менее, в Италии такие же врачи, которые, если увидят, что можно за месяц все вылечить, то тоже скажут, что операция не нужна. Тем не менее, в итальянской клинике мне так не сказали, а я доверяю этим врачам, уже был у них. Написал доктору, что решил делать операцию. Он ответил: «Хорошо». Как думаете, такой ответ означает, что я поставил человека в известность? Потом пошел этот бред с тем, что медицинский штаб не дал согласие. Мы судились. Я сам оплатил себе операцию, мы подали в суд, потому что это смешная ситуация. Я выиграл суд, мне вернули деньги. Там невозможно не выиграть, до смешного дошло уже. Клуб и работу моих юристов оплатил.