Сычев считает, что «Краснодар» ждет непростой сезон

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» оценил трансферную кампанию «Краснодара».

— «Краснодару» будет очень непросто. Удержать чемпионство очень сложно. Усилились Жубалом, Фуртадо. Интересно будет посмотреть на них.

— Плюс, возможно, француз Перрин.

— Да, молодцы. Максиму Бузникину (руководителю селекционной службы «Краснодара», — прим. «СЭ») сказал, что это большой успех.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» набрал 67 очков и впервые в истории клуба стал чемпионом России. Первый матч нового сезона «быки» проведут 20 июля — команда Мусаева сыграет в гостях с «Пари НН» в 1-м туре РПЛ.