Дмитрий Сычев: "Хочу остаться в "Локомотиве". Это мой дом"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев сказал, что хочет работать в клубе после завершения карьеры.
- Новостей о прекращении отношений с "Казанкой" не было. История завершилась?
– В данный момент у меня нет контракта. Знаете, что хочу сказать? Понимаю, что вам нужны яркие заголовки – конец, начало. Футбол всегда был и будет в моей жизни. Но сейчас я учусь по программе ФИФА. Конечно, хочу остаться в футболе, потому что это моя жизнь, и игра всегда будет на первом месте. Своими знаниями хочу помочь российскому футболу. Чувствую себя патриотом. Футбол дал мне все. Мне хочется отплатить той же монетой. Опыт накоплен большой. В моей карьере было много тренеров. Всегда интересовался и все записывал. А программа ФИФА поможет получить другие знания: в сфере маркетинга и менеджмента. После учебы уже можно будет идти и помогать российскому футболу.
– Где именно?
– Хочу остаться в "Локомотиве". Это мой дом. В прошлом году разговаривал с Ильей Геркусом и Эриком Штоффельсхаусом, они сказали: "Очень приятно, что ты хочешь быть в команде и работать в клубе. Мы тебе позвоним и все организуем". До сих пор звонят…
– У клуба теперь новое руководство.
– Посмотрим, что изменится. Я всегда заявлял, что хочу остаться в "Локо". Мой телефон работает 24 часа в сутки. Но не мне решать, что будет дальше. Мозги есть, желание есть. Не пропаду. (Отдел футбола)
Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dmitriy-sychev-proschalnyy-match-lokomotiv-spartak-eto-bylo-by-volshebno-1513247/