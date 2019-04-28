Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий - о матче с ЦСКА (2:0) в 26-м туре чемпионата России.

- Надо было просто добыть результат и неважно, какой игрой, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы отдали все силы для победы. Рады, что выиграли. Против Мариу Фернандеса было тяжело играть, он все время забегает диагонали. Приходилось присматривать за ним. Ощущаем ли мы дух Лиги чемпионов? Надо сначала, доиграть чемпионат, а там посмотрим.

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