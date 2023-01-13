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Радченко считает, что Сычевому еще рано переходить в «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном будущем переходе Владимира Сычевого в питерскую команду.

В соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов чемпионата России.

«Стоит ли Сычевому переходить в «Зенит»? Если бы им нужен был нападающий, они бы оставили Алберто. У «Зенита» с атакующей линией все в порядке. Они и так много забивают. И можно проводить ротацию, ведь есть два центральных нападающих. На данный момент эта линия укреплена. Сычевому еще работать и работать, доказывать и доказывать. Он только в начале своего пути. Он проводит очень хороший сезон. Но можно вспомнить пример Агаларова. Здесь очень много вопросов. Нужно пожелать парню удачи, чтобы так же продолжал», — приводит слова Радченко «Спорт День за Днем».

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radchenko-dopustil-chto-agenty-vkidyvayut-informatsiyu-o-sychevom-i-zenite
Владимир Сычевой
Дмитрий Радченко
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ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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