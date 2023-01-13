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Мелешин назвал Промеса заложником ситуации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин прокомментировал отсутствие на сборах красно-белых Николая Рассказова, Михи Мевли и Квинси Промеса.

«Наверное, руководств решило, что Рассказов и Мевля не поедут на сборы. Надо у них спросить, на чем основано их решение. Есть ли замены этим футболистам? Руководители приняли по этим игрокам такое решение, нам остается только с ним согласиться. Может быть, это инициатива самих Рассказова и Мевли. Наверняка, Николай хочет больше играть. Промес заложник ситуации. Я уверен, что руководство ищет наилучший способ подготовить футболиста ко второй части сезона. Уверен, что они найдут его в данной ситуации. Ничего не сделаешь, надо принимать эту ситуацию, как она есть. Понятно, что игрок должен тренироваться с командой, участвовать в товарищеских матчах. Уверен, что отсутствие Квинси на сборах не отразится на его игре. Он очень опытный футболист», — приводит слова Мелешина «РБ Спорт».

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило 31-летнему футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Первый сбор «Спартака» пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

11 января СМИ сообщали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-meleshin-promes-zalozhnik-situatsii/
Алексей Мелешин
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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