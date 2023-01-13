Мелешин назвал Промеса заложником ситуации

Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин прокомментировал отсутствие на сборах красно-белых Николая Рассказова, Михи Мевли и Квинси Промеса.

«Наверное, руководств решило, что Рассказов и Мевля не поедут на сборы. Надо у них спросить, на чем основано их решение. Есть ли замены этим футболистам? Руководители приняли по этим игрокам такое решение, нам остается только с ним согласиться. Может быть, это инициатива самих Рассказова и Мевли. Наверняка, Николай хочет больше играть. Промес заложник ситуации. Я уверен, что руководство ищет наилучший способ подготовить футболиста ко второй части сезона. Уверен, что они найдут его в данной ситуации. Ничего не сделаешь, надо принимать эту ситуацию, как она есть. Понятно, что игрок должен тренироваться с командой, участвовать в товарищеских матчах. Уверен, что отсутствие Квинси на сборах не отразится на его игре. Он очень опытный футболист», — приводит слова Мелешина «РБ Спорт».

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило 31-летнему футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Первый сбор «Спартака» пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

11 января СМИ сообщали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.