Дмитрий Парфенов: «Пропущенный мяч получился хорошим пинком для нас»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 13-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1).

— Перед матчем понимали, если выигрываешь, то делаешь шаг вперед, — приводит слова тренера официальный сайт «Урала». — Если проигрываешь, то соперник к тебе подтягивается. К тому же в середине таблицы находится плотная группа команд. Думаю, что с этим волнением и связаны потери наших игроков в простых ситуациях. Пропущенный мяч, может быть, в хорошем смысле получился хорошим пинком для нас. Деваться было некуда, надо было сыграть разумно, надо было атаковать и использовать моменты. Также важную роль сыграли замены. Ребята вышли, добавили и довели матч до победы. Благодарю ребят. Они сегодня молодцы. Бывают игры, когда не очень красивые матчи, но на кону стоят важнейшие очки. Здесь проиграли «Спартак», «Ростов». Здесь всем тяжело. Нам тоже было непросто. Вы это видели. С точки зрения психологии получили важные три очка. Перед матчем у нас было два поражения дома. Из таких ситуаций надо выходить такими трудовыми победами.

— Ваши футболисты сами понимали, что нужно после пропущенного мяча идти вперед или вы управляли игрой?

— Зрителей было не много. Наверное, слышали мои слова. Конечно, доносили до ребят информацию. Плюс, вышедшие на замену игроки усилили нашу игру. Они передали всем игрокам моменты, о которых мы говорили. И я уже сказал, что пропущенный мяч был для нас хорошим пинком. Разумно сыграли в обострении атак. Терпеливо ждали свои моменты. Начали их создавать и реализовали их.

— Почему на поле не вышел Павел Погребняк?

— На каждый матч есть определенная стратегия. Мы планировали его выпустить за 20 минут до конца матча, чтобы появился еще один игрок в атаке. Но команда вернулась в игру. Мы увидели, что ребята стали управлять игрой. Поэтому не хотелось что-то перестраивать. Потому что, выпуская его, надо было убирать игрока из обороны.

— В конце «Тамбов» попал в штангу. С чем связано то, что в концовке матча соперник прижал «Урал»?

— С физической формой нет проблем. Думаю, что это связано с игровым тонусом. Пауза на сборные все равно на него влияет. Не всегда после матчей сборных ярко проходят игры чемпионата.

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