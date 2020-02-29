Дмитрий Парфенов: «Приехали на матч с ЦСКА с хорошим настроем, лишней мотивации искать не нужно»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.

— Межсезонье — непростое время для любого игрока, мы рады, что наконец возобновляется чемпионат, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч Премьер». — Мы приехали с хорошим настроем, лишней мотивации искать не нужно. Ребята соскучились по игре, тем более, что соперник достойный. Остается только вопрос в направлениях и выполнении этих направлений.

— Что принес команде Юрий Ковтун в эту паузу? Какими получились сборы с ним?

— Юрий Михайлович — качественный специалист и хороший человек. Бутсы на шести шипах, в которых он заканчивал карьеру, взял с собой в «Урал».