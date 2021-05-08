Филатов высказался о матче «Локомотива» с «Динамо»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал ничью с московским «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (0:0).

«Футболисты «Динамо» хорошо провели первый тайм. Также хотелось бы отметить, что тот состав, который показал победную серию из 11 матчей, претерпел изменения, и это тоже сказалось на результате. Продолжаем борьбу за второе место и ждем победу в кубке», — цитирует Филатова ТАСС.

«Локомотив» с 53 очками занимает второе место. «Динамо» (47 очков, седьмое место) не смогло забить в третьей игре подряд и лишилось шансов на попадание в еврокубки.