Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в преддверии игры 10-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» рассказал о кадровых решениях на матч.

— Поляков вышел — значит готов. У Арояна перебор желтых. По позиции замена, — рассказал тренер а эфире «Матч Премьер».

Возвращение в ворота Годзюра? Такое было принято решение. Я сразу говорил, что у нас два равных вратаря. Была ли это специальная пауза для Ярослава? Считайте, как хотите.

Бикфалви находится в раздевалке — это уже польза. Это настоящий воин. Его три недели не было, два занятия всего провел с командой. Будем смотреть по ситуации. Надо понимать, что можно дать сыграть и потерять человека. Еще много матчей впереди. Задача — плавно подвести его к основе.

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