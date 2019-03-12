Дмитрий Назаров: "Первый тайм должен был закончиться со счетом 3:0 в пользу "Спартака", но Аршавин этого не заметил"

Один из самых неординарных болельщиков "Спартака" Дмитрий Назаров в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые хорошо провели первый тайм матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0).

– С чем связываете спад во втором тайме?

– Я думаю, что самоотверженность – прекрасное качество в футболе. Но лучше, если она направлена на взятие чужих ворот, а не на оборону собственных. Именно созидания "Спартаку" не хватало во втором тайме.

– Андрей Аршавин после игры сказал, что побеждать должно было "Динамо" – мол, "Спартаку" повезло.

– Я не слышал этого. То, что во втором тайме "Динамо" давило, а "Спартак", как уже говорил, самоотверженно оборонялся, факт неоспоримый. Но первая половина должна была закончиться со счетом 3:0 в пользу красно-белых! Но почему-то Аршавин этого не заметил. Возможно, по причине тенденциозного отношения к "Спартаку". Или таким образом психологически готовит себя к 17 марту, когда состоится матч с "Зенитом"… (Александр Львов)

Полная версия интервью Дмитрия Назарова - скоро на "СЭ"