Лоськов: «Останется ли Дзюба в «Локомотиве» в следующем сезоне? Не ко мне вопрос»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов не смог ответить на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы в московском клубе.

«Останется ли Дзюба в «Локомотиве» в следующем сезоне? Не ко мне вопрос, почему мне-то его задаете?» — приводит «РБ Спорт» слова Лоськова.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года, подписав контракт с командой до конца сезона. В текущем 34-летний форвард провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.