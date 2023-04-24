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Сегодня, 09:32

Нагорных признал, что Изидор был разочарован сорвавшимся трансфером в «Лион»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в матче 24-го тура против ЦСКА.

«Я очень рад, что Вильсон вышел на поле в игре с ЦСКА. Его выход оказался решающим, он сравнял счет. Вся команда билась до конца. Она заслужила ничью. Команда сравняла счет и ушла от поражения. И мы очень рады, что этот гол забил Вильсон Изидор, у которого был непростой период за последнее время», — сказал Нагорных «СЭ».

Также председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о психологическом состоянии форварда «Локомотива» после сорвавшегося перехода «Лион».

«Изидор был разочарован тем, что не уехал в Европу? Конечно, у него было определенное разочарование. «Локомотив» — это клуб, который заботится о своих игроках. То, насколько с пониманием отнеслись к Вильсону, к его проблемам, говорит о том, что «Локомотив» создал ему комфортные условия для того, чтобы он восстановился и продолжил карьеру в нашем клубе», — добавил Нагорных.

ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
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22.04 16:30
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Зенит – Динамо
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Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
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