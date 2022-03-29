Дмитрий Комбаров заявил, что готов вернуться в «Спартак» и играть бесплатно

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» ответил на вопрос о потенциальном возвращении в московский клуб.

— Предположим, что тебя снова позвали бы в «Спартак». Принял бы предложение?

— Однозначно да.

- Почему?

— Потому что «Спартак» — это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство. Я люблю «Спартак». Ни о каких бы деньгах речи не шло.

- Готов был бы играть бесплатно?