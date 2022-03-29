Член консультативного совета «Динамо» рассказал о финансовом положении клуба

Член консультативного совета «Динамо» Лев Лещенко рассказал о финансовом положении клуба.

— Что касается вбросов от непонятных источников о якобы проблемах клуба — это на сегодняшний день уже достаточно рутинная история, связанная с тем что кто-то, видимо, просто завидует развитию «Динамо». Думаю, все эти вбросы ни на что не влияют, и на них просто не нужно обращать внимание.

Как член консультативного совета, я-то в курсе, что в «Динамо» всё стабильно, и клуб развивается. Зная руководство клуба, могу точно сказать, что это не те люди, которые его бросят, тем более в трудный момент. О том же самом хочу попросить наших болельщиков — еще больше сплотиться вокруг клуба и поддержать на финальном отрезке сезона.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками в 22 матчах.