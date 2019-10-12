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Дмитрий Комбаров — о дебюте в кино: «Верьте в мечты!»

14:39
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram видео со съемок фильма, где 32-летний российский футболист исполнил милиционера в картине «Перевод с немецкого».

— Друзья мои! — написал Комбаров. — Верьте в мечты! Рад поделиться с вами важной и приятной для меня новостью: Я попробовал себя в роли актера в военном фильме! Новые эмоции ! Новые впечатления! Новый опыт! Новые возможности! Только вперед.

В текущем сезоне Комбаров провел 11 матчей за самарский клуб и не отметился результативными действиями.

Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

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