Хомуха: «Зениту» надо отпускать Клаудиньо и Вендела, им сложно находить мотивацию»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, стоит ли петербуржцам рассмотреть вопрос о продаже Вендела и Клаудиньо.

«Когда у футболистов пропадает мотивация, это ничем хорошим не заканчивается. За Клаудиньо и Вендела заплатили большие деньги. Если «Зениту» предложат хорошую сумму, клубу надо их отпускать. Каждый год «Зенит» становится чемпионом и выигрывает кубок. Находить мотивацию им очень сложно. Тем более у них есть предложения из Бразилии», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

В этом сезоне Вендел провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач. На счету Клаудиньо 1 гол и 5 результативных передач в 20 играх. Контракты обоих футболистов с сине-бело-голубыми рассчитаны до лета 2028 года.