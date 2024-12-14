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Сегодня, 17:30

Хомуха: «Зениту» надо отпускать Клаудиньо и Вендела, им сложно находить мотивацию»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, стоит ли петербуржцам рассмотреть вопрос о продаже Вендела и Клаудиньо.

«Когда у футболистов пропадает мотивация, это ничем хорошим не заканчивается. За Клаудиньо и Вендела заплатили большие деньги. Если «Зениту» предложат хорошую сумму, клубу надо их отпускать. Каждый год «Зенит» становится чемпионом и выигрывает кубок. Находить мотивацию им очень сложно. Тем более у них есть предложения из Бразилии», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

В этом сезоне Вендел провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 11 голевых передач. На счету Клаудиньо 1 гол и 5 результативных передач в 20 играх. Контракты обоих футболистов с сине-бело-голубыми рассчитаны до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Хомуха
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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