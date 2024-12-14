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Сегодня, 17:23

Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство: «В год столетия «Зенита» им не дадут это сделать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о шансах «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

«Шансы «Краснодара» на чемпионство? Они есть, но вы же понимаете, что это практически невозможно. В год столетия «Зенита» им не дадут это сделать. А так мне нравится, как играют «быки», Кордоба и Сперцян — ведущие футболисты. За их игрой приятно наблюдать. Главное, чтобы команда не завалила весну, как это было в прошлом сезоне», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером турнирной таблицы РПЛ. С 39 очками команда Мурада Мусаева по дополнительным показателям опережает «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Пари НН – Акрон
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