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Дмитрий Хохлов: «Постарались выкинуть из головы поражение от «Зенита»

18:17
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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда постепенно находит взаимопонимание.

— Постарались выкинуть из головы поражение от «Зенита» и сосредоточиться на подготовке к «Локомотиву». Новички? Понятно, что еще интегрированы не до конца, но с каждым днем взаимопонимание все лучше, — цитирует Хохлова пресс-служба бело-голубых.

Динамо — Локомотив

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