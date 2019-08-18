Дмитрий Хохлов: «Постарались выкинуть из головы поражение от «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда постепенно находит взаимопонимание.

— Постарались выкинуть из головы поражение от «Зенита» и сосредоточиться на подготовке к «Локомотиву». Новички? Понятно, что еще интегрированы не до конца, но с каждым днем взаимопонимание все лучше, — цитирует Хохлова пресс-служба бело-голубых.