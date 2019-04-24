Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов - о матче с "Зенитом" (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

- Не сказал бы, что были два разных тайма. Мы знали, что "Зенит" делает много подач с флангов. После одной из таких мы пропустили. эмоционально мы подсели, а "Зенит", наоборот, воодушевился, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Мы почему-то все время пытались бежать в быструю атаку. Замены? Если счет 0:2, значит, они не особо помогли.

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