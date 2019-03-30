Дмитрий Хохлов: "Откуда я знаю, почему мы не забиваем?"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов - о матче с "Локомотивом" (0:1) в 21-м туре чемпионата России.

- Почему поражение? Потому что не забиваем. Футбол - это голы, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Нужно забивать. Откуда я знаю, в чем причина? На тренировках мы все это отрабатываем. Но забиваем, хотя моменты, мы создаем, но финальную точку не получается поставить. Пенальти еще не обсуждали. Завтра будем обсуждать, сейчас какой смысл? качеством игры я доволен уже не в первый раз, доволен тем, как контролируем мяч. Панченко должен был выполнять свои функции, но чуть-чуть поактивнее.

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