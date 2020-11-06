Дмитрий Хохлов: «Крыховяк так задрал планку, что теперь от него в каждом матче ждут чудес»

Экс-главный тренер «Динамо» оценил игру «Локомотива» под руководством Марко Николича и ответил тем, кто критикует поляка Гжегожа Крыховяка.

— Вам нравится, какой футбол выстраивает в «Локомотиве» Марко Николич?

— Да. На этот «Локомотив» смотреть интересно. Матчи с «Баварией» и «Атлетико» показали тактическую гибкость тренера. Он использует разный план на игру. Тоже здорово. Николич сделал выводы из поражения от «Баварии». Тогда «Локо» приятно удивил. Не отбивался, а смело шел вперед, прессинговал. Моментов создал столько, что хватило бы на три игры! Но подвела реализация — и уступили. С «Атлетико» действовали уже иначе. Во втором тайме осознано отдали инициативу, заставили соперника играть в позиционную атаку — и закончили 1:1.

— Хоть что-то в игре «Локомотива» вас настораживает?

— Явных провалов пока не вижу. Разве что в атаке не все получается, хотя в команде отличные форварды — Смолов и Зе Луиш. Оба могут играть гораздо сильнее.

— Крыховяк тоже не в лучших кондициях?

— Да все нормально с Крыховяком! Просто в прошлом году так задрал планку, что теперь от него в каждом матче ждут чудес.

— Как и от Антона Миранчука.

— У Антона одна проблема — не хватает стабильности. То ярко проводит матч, то растворяется на поле. Для футболиста, который претендует на роль лидера, такие перепады недопустимы. Но на днях он подписал с «Локомотивом» новый контракт. Надеюсь, этот фактор станет дополнительным стимулом, и Антон в каждом матче начнет показывать ту игру, которую от него ждут.

— В Камано еще верите?

— Пока нет ощущения, что он усилит «Локомотив». А с другой стороны, ну не могла селекционная служба порекомендовать откровенно слабого игрока, за которого к тому же заплатили пять с половиной миллионов евро. Наверняка Камано внимательно просматривали, анализировали его плюсы и минусы. Так что не будем спешить с выводы. Может, со временем парень разыграется. (Александр Кружков)

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