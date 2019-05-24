Дмитрий Хохлов: "10 лет мы ждали возвращения домой и наконец дождались"

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал об эмоциях от возвращения на домашний стадион на пресс-конференции после первой тренировки бело-голубых на "ВТБ Арена – Центральном стадионе им. Льва Яшина".
– Впечатления от арены – великолепные. Ребята в восторге от стадиона и газона. 10 лет мы ждали возвращения домой и наконец дождались, – сказал Хохлов.
– Что можете сказать о газоне?
– Качество газона – отличное. Может, он еще немного мягкий, но это может быть связано с тем, что его только постелили. Уверен, что в следующем сезоне все будет идеально. (Иван Торопцев)
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