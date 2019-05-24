"Динамо" проводит первую тренировку на обновленном стадионе

Московское "Динамо" проводит первую тренировку на "ВТБ Арена - Центральном стадионе им. Льва Яшина" в Петровском парке. Занятие началось в 12.00. Первые 20 минут тренировки были открытыми для СМИ.

Последний матч на домашнем стадионе бело-голубые сыграли 22 ноября 2008 года против "Томи" (2:0), после этого стадион ушел на реконструкцию, которая длилась с 2008 по 2018 годы.

В этот период динамовцы выступали на "Арене Химки". 26 мая 2019 года в рамках 30-го тура чемпионата России "Динамо" проведет свой первый матч на обновленной арене против тульского "Арсенала". (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр