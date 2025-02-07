Полузащитник «Ростова» Сутормин отметил тактические видоизменения в игре «Зенита»
Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал изменения в игре «Зенита» и рассказал, в какой футбол ростовчане намерены играть в весеннем отрезке чемпионата.
— Ощущаются изменения в игре «Зенита»?
— Видно, что есть тактические видоизменения, меняется рисунок. Посмотрим, как будет в сезоне. Есть еще время. В команде опытные ребята.
— Меняется ли «Ростов» на будущую весну?
— Примерно все остается в том же стиле. Стараемся играть в тот футбол, который показывали осенью. Надеюсь, что весной будет результат и рисунок игры будет лучше.
— Какое место устроит по итогам сезона?
— Чем выше, тем лучше. Бороться за Кубок еще. Ставим максимальные задачи.
— Почему ты сбрил бороду?
— Долгое время находишься на сборах. Нет времени за ней следить. А тут сбрил, и все.
В пятницу, 7 февраля, «Ростов» уступил «Зениту» (1:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Команда Валерия Карпина не набрала очков в турнире и заняла последнее место в группе 2. Сине-бело-голубые вышли в финал турнира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5