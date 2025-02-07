Полузащитник «Ростова» Сутормин отметил тактические видоизменения в игре «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал изменения в игре «Зенита» и рассказал, в какой футбол ростовчане намерены играть в весеннем отрезке чемпионата.

— Ощущаются изменения в игре «Зенита»?

— Видно, что есть тактические видоизменения, меняется рисунок. Посмотрим, как будет в сезоне. Есть еще время. В команде опытные ребята.

— Меняется ли «Ростов» на будущую весну?

— Примерно все остается в том же стиле. Стараемся играть в тот футбол, который показывали осенью. Надеюсь, что весной будет результат и рисунок игры будет лучше.

— Какое место устроит по итогам сезона?

— Чем выше, тем лучше. Бороться за Кубок еще. Ставим максимальные задачи.

— Почему ты сбрил бороду?

— Долгое время находишься на сборах. Нет времени за ней следить. А тут сбрил, и все.

В пятницу, 7 февраля, «Ростов» уступил «Зениту» (1:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ. Команда Валерия Карпина не набрала очков в турнире и заняла последнее место в группе 2. Сине-бело-голубые вышли в финал турнира.