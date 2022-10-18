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Сегодня, 13:07

Губерниев: «Федотов ведет себя как быдлан! Его и ЦСКА должны строго наказать»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за поведение во время матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Владимир Федотов ведет себя как быдлан! И это печально. Я матершинник со стажем и хочу сказать, что когда на тебя направлены камеры, когда ты работаешь на такой ответственной работе, то должен отдавать себе отчет в том, что и как ты говоришь.
Мне, конечно, фиолетово на поведение Федотова в целом, но его и ЦСКА должны серьезно наказать», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в сети появилось видео, в котором Федотов вступил в конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Наставник армейцев заявил испанцу: «Езжай домой, клоун», а также несколько раз использовал нецензурную брань.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
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Илья Кутепов

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Мусса Сиссако

Сочи

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